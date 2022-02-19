Травма войны. Фонд Рината Ахметова помог девочке, которую задели события на Донбассе (видео)

Фонд Рината Ахметова заботится о детях

Впервые в Украине подробно документируются свидетельства мирного населения, которое задел конфликт на Донбассе. В архиве уникального Музея "Голоса мирных" – уже 13 тысяч историй. Это – интервью, дневники, а еще – эссе школьников, чье детство надорвала война.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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Семья Бидюков

В эпицентре боевых действий семья Бидюков оказалась в начале конфликта.

"Раньше я жила в маленьком городе, Докучаевске, это под Донецком. Я застала четыре года войны. И какой-то момент стал переломным. Мои родители решили: "Терпеть уже хватит!" – рассказала призер конкурса эссе "Один день" Фонда Рината Ахметова Елизавета Бидюк.

Этой последней каплей стал утренний обстрел. Когда родители и двое детей чудом уцелели.

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"В начале ноября к нам в дом попал снаряд на кухне. А я тогда собиралась в школу, очень рано. И тот день был ужасен, правда. Я сидела в подвале, и думала: "Я сегодня умру!" , – поделилась воспоминаниями Елизавета.

Именно литература и музыка когда-то помогли девочке оправиться от войны. Литературный кружок для Лизы сейчас очень важен. Кроме этого девочка рассказала, что хотела бы стать моделью и работать в этой сфере.

Конкурс от Фонда Рината Ахметова "Один день"

Ужасные воспоминания девочки о войне вошли в эссе "Один день". Лиза послала работу на одноименный конкурс от Фонда Рината Ахметова. Почти из двух тысяч произведение признали призовым.

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Но четыре года в войне не прошли без последствий. Лизе тогда казалось, что угроза затаилась повсюду. Даже в мирном небе.

"Мне казалось, что вообще я сейчас живу и раз... и умру. Мозг рисовал страшные картины" , – сказала Елизавета.

Воспоминания Лизы отныне – история. Сохраняются среди 13 тысяч свидетельств в онлайн-музее.

Уникальный проект

Главная редактор проектов Фонда Рината Ахметова Ольга Гук рассказала, что Музей "Голоса мирных" – это психотерапевтический проект.

"Потому что, рассказывая свою историю другим, человек проделывает эту травму войны и расстается с этими отрицательными воспоминаниями" , – сказала Ольга Гук.

За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек.

Цель музея "Голоса мирных" к 2025 году собрать сто тысяч историй о конфликте на Донбассе.

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