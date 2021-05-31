Третья трагедия за неделю. В Одессе застрелился еще один военный

СМИ пишут, что погибший – житель Умани, недавно вернулся из отпуска. Сослуживцы говорят о нем хорошо

В селе Радостное Одесской области застрелился военнослужащий Ярослав Ганюченко. Это третий случай самоубийства военных за неделю.

Об этом сообщает Оdessit.ua.

По данным СМИ, 30 мая мужчина покончил с собой из автомата в оружейной комнате во время смены нарядов.

Военнослужащий – житель Умани, на службе был с 2020 года. Погибшего сослуживцы характеризуют хорошо. Конфликтов у него не было. Недавно мужчина вернулся из отпуска и был в хорошем настроении.

Также информацию о гибели военного подтвердили в пресс-службе ВСУ. Сейчас в военной части идет служебная проверка.

"Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении.

Скриншот из соцсети

Напомним, в прошлый понедельник, 24 мая, в здании Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы на улице Инглези в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.