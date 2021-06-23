Бабушка три дня бродила по Харьковской области без еды и воды (фото)

Харьковская бабушка оказалась крепким орешком - выжила без еды и воды в лесу. Фото: коллаж "Сегодня"
Сотрудники полиции разыскали в Харьковской области и вернули домой пожилую женщину, которая трою суток блуждала в лесу без еды и воды.
Об этом сообщили в пресс-службе областном ГУ Нацполиции.
О пропаже 86-летней жительницы села Пятигорское стало известно 20 июня. На ее поиски направили личный состав подразделения полиции, а позже к ним присоединились добровольцы отряда "Милена", военнослужащие и местные жители.
Поиски длились даже в ночное время и, к счастью, увенчались успехом – когда женщину нашли, она была очень уставшая и находилась в состоянии изнеможения. Ей была немедленно оказана медицинская помощь.
Напомним, в прошлом году в Киевской области разыскали пропавшую 32-летнюю женщину – через трое суток ее нашли истощенной за несколько десятков километров от места исчезновения.
Также сообщалось о поисках двухлетнего мальчика в Киевской области – его разыскали спустя сутки в целости и невредимости.
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