Трое детей погибли в ДТП под Кропивницким: подробности трагедии

ДТП произошло сегодня ночью / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 1 ноября, на трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье произошло смертельное ДТП. В результате погибли 4 человека, из них 3 – дети.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Авария случилась в 01:05 ночи возле села Новошевченково Кропивницкого района. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В результате ДТП погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.). Тела погибших доставали с машини спасатели.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, в Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.

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