Трое детей погибли в ДТП под Кропивницким: подробности трагедии

ДТП произошло сегодня ночью / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 1 ноября, на трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье произошло смертельное ДТП. В результате погибли 4 человека, из них 3 – дети.
Об этом сообщает ГСЧС.
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Авария случилась в 01:05 ночи возле села Новошевченково Кропивницкого района. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили.
В результате ДТП погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.). Тела погибших доставали с машини спасатели.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, в Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
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