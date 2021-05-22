На Донбассе ранили украинских военных: где стреляли

Сейчас состояние здоровья украинских защитников удовлетворительное, им оказана медицинская помощь

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На Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрела вооруженными формированиями РФ. Их доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В полосе ответственности ОТУ "Север", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, двое военнослужащих ВС Украины получили ранения и один боевое травмирование", – заявили в штабе ООС.

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Состояние здоровья украинских защитников удовлетворительное.

"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее ТКГ договорилась о разблокировании процесса открытия пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что на Донбассе засекли скопление танков боевиков.