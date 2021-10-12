Туман и двойное ДТП: во Львовской области трассу Киев-Чоп сковали пробки (фото)

Спасатели достали пострадавших из машины / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 12 октября, в селе Ивашкивка Львовской области столкнулись 4 автомобиля: SKODA Superb, Lexus ES 300 Н, IVECO, Renault Master. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Детали
В результате ДТП травмирован водитель автомобиля SKODA Superb 1984 года рождения, а также пассажирка 1985 года рождения. Их с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.
ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото ГСЧС Львовской области
Двойная авария
В полиции Львовской области сообщили, что движении возле села Ивашкивка на трассе Киев-Чоп затрудненное из-за ДТП. Ситуацию еще больше усложняет сильный туман.
ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото ГСЧС Львовской области
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управления – 5%.
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