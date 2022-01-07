Туризм в бывших промзонах: как в Украине меняют моногорода (видео)

Деньги привезут туристы. Люди сами себе могут дать работу, но иногда даже не понимают, что возможностей полно вокруг. Что продают путешественникам в моногороде Бориславе во Львовской области и почему на этом можно зарабатывать в каждом городе.

Туризм в бывших промзонах

В Бориславе больше столетия люди жили, а последние лет тридцать выживали только с

нефтедобычи. Проблемы нефтеперерабатывающего завода неизбежно рикошетили по карманам горожан.

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Люди принялись искать, как на том, что они делают, заработать дополнительные деньги.

"В Калифорнии нефть начали бурить на 5 лет позже, чем в Бориславе. Это промышленный туризм. Посмотреть приезжают со всего мира", – рассказывает руководитель отдела туризма Бориславского городского совета Игорь Романюк.

Долго здесь находиться тяжело. От резкого запаха бензина начинает тошнить. Таких нефтяных журавликов в центре города и окрестности Борислава более 200.

Заманивать к себе так туристов мечтают и в угольных регионах.

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"Это задача она общая для общин, она общая и для государства. В данном случае

компания ДТЭК помогает привлекать тех экспертов, которые помогают территориям находить эти решение", – говорит советник департамента по региональной политике ДТЭК Энерго Александр Савенко.

Три общины в Днепропетровской области, где работают шахты ДТЭК (Петропавловская,

Николаевская и Первомайская) уже нашли план, как жить не в моногороде.

Как делать деньги?

В Малой Белине Львовской области живописные пейзажи, исторические места, старинные церкви. Прелестей для туристов здесь вдоволь. Но люди пока не понимают, что из этого можно делать деньги.

"Так чтобы люди работали, то негде работать. Колхоз, который был, его развалили", – рассказывает староста Малобелинского старостинского округа Мирослав Билинский-Тарасович.

Новое туристическое место?

На пути между лечебными курортами Трускавцем и Сходницей остался без туристов Борислав. Людей отпугивали воронки и грунтовка. Теперь тут взялись строить новый маршрут.

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Соискатели приключений или семьи с детьми по сюда поедут уже с весны. Здесь ждут большой поток туристов, которые будут здесь есть и спать. А это хороший способ превратить моногород в успешный город.

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