Тянула за уши и толкала. В Запорожье мать жестоко усмирила 4-летнюю дочь – подробности скандала

Полиция считает, что девочку и ее братика нужно изъять из семьи, а вот в службы по делам детей другое мнение

Мать ребенка рассказала, что в Сети люди не правильно поняли ситуацию. Коллаж "Сегодня"

В паспортном столе Запорожской области мать кричала, толкала и ругала свою дочь, угрожала отдать ее за непослушание в интернат. При этом никто из присутствующих за ребенка не вступился.

"Сегодня" пообщались с женщиной и узнали ее версию событий.

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На опубликованном в Сети видео слышны крики – мать обращается к дочери, видно, как женщина тянет за ухо маленькую девочку. Пользователи соцсетей сразу обвинили женщину в жестоком обращении с ребенком.

Сама же мать Юлия Костенко говорит, что ее дочь – ребенок с особыми потребностями. Она начала баловаться и Юлия испугалась, что маленькая Эсфирь может забиться.

"За ухо взяла, чтобы она не ударилась. Она могла виском удариться, она больная – не понимает, что она делает. Потом на следующий день приезжает полиция. Ребенок у меня больной, говорю. Я ее не бью, синяков, ничего нет", – сказала Юлия.

Как только запись попала в интернет, полиция начала проверку. У Юлии двое детей – Эсфире четыре, а Николаю – пять лет. По мнению копов, мать не может справиться с их воспитанием, поэтому малышей нужно изъять.

"Готовится обращение, которое направят в службу по делам детей для решения вопроса об изъятии обоих несовершеннолетних из семьи", – сказала пресс-секретарь Нацполиции Елена Лебединская.

Соседи Юлии таким решением удивлены. Говорят, что женщина хорошо ухаживает за малышами и ранее не кричала на детей.

Собственную проверку начала и служба по делам детей. Там говорят, что эту семью знают давно и никаких нарушений не обнаружили. Предполагают, что автор видео не знал, что у ребенка есть особенности поведения.

"Изъятие детей происходит в случае угрозы их жизни и здоровью или ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей. Такого установить на сегодняшний день мы не можем, поэтому оснований для изъятия детей нет", – сказала начальница службы по делам детей Ореховского горсовета Наталья Стеблянко.

Юлия божится, что без боя своих детей не отдаст. Если придут изымать из семьи сына и дочь – пожалуется во все суды и инстанции.

Напомним, в Житомирской области мать на неделю оставила четырех несовершеннолетних детей без присмотра. Ее нашли полицейские пьяной в соседнем районе.

Кроме того, в Одессе из-за халатности родителей умерла их дочь, а сын отстает в развитии. Супруги не раз имели проблемы с законом из-за невыполнения родительских обязанностей.