Тяжелые бои в Херсоне закончились – над городом украинский флаг

Город восстанавливают после вражеских налетов / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсоне утро началось с хороших новостей. Теперь над городом украинский флаг.
Об этом сообщает мэр города Игорь Колыхаев в Facebook.
"Город работает и живёт. В 6.30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. С продуктами и хлебом вопрос решаем, следите за обновлениями информации на официальном сайте горсовета", – написал он.
Мэр отметил, что водоснабжение работает в обычном режиме. Про "воду по часам" – фейк.
Ситуация в Украине 25 февраля
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.