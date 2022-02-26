Тяжелые бои в Херсоне закончились – над городом украинский флаг

Город восстанавливают после вражеских налетов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне утро началось с хороших новостей. Теперь над городом украинский флаг.

Об этом сообщает мэр города Игорь Колыхаев в Facebook.

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"Город работает и живёт. В 6.30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. С продуктами и хлебом вопрос решаем, следите за обновлениями информации на официальном сайте горсовета", – написал он.

Мэр отметил, что водоснабжение работает в обычном режиме. Про "воду по часам" – фейк.

Ситуация в Украине 25 февраля

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

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Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.