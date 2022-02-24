Тяжелые бои ведутся на Луганщине – в плен попали российские оккупанты

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Тяжелые бои сейчас происходят в районе проведения Операции объединенных сил. как сообщает штаб ООС, украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу.

По состоянию на сейчас в Луганской области:

Бои идут за Счастье и Станицу Луганскую . Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. В плен попали российские оккупанты.

. Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. В плен попали российские оккупанты. Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам. По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и БТР.

На фото захваченные в районе Счастья оккупанты:

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Бои под Сумами

Оккупационные войска контролируют трассу Киев-Москва от границы с РФ и приблизительно до Батурина Черниговской области, сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Сложная ситуация в Белополье, Бурыни и другим населенным пунктам области. Прошел ряд боев – в Ахтырке, Конотопе, возле Сум и возле Глухова – ВСУ дают отпор оккупанту.