Тысячи мертвых креветок выбросило на берег в Одесской области: в чем причина

На Хаджибейском лимане снова массово гибнут водные биоресурсы, причин мора может быть несколько

Побережье буквально устлано трупами морских раков. Фото: Думская

В Одесской области на берег Хаджибеевского лимана выбросило тысячи мертвых креветок. В некоторых местах слой креветок достигает 15 сантиметров.

Об этом сообщает Думская.

По словам научного сотрудника Института морской биологии НАН Украины кандидата биологических наук Евгения Соколова, причин мора креветки в лимане может быть много – от резкого повышения температуры воздуха до загрязнения воды во время недавних дождей.

Побережье буквально устлано трупами морских раков. Фото: Думская

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Берега Хаджибейского лимана покрытые его мертвыми обитателями. Фото: Думская

Ранее мы сообщали, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук.

Также напомним, десятки килограммов дохлой рыбы и раков выловили в одном из озер Киева. Водоем превратился в болото и источал ужасающий запах.

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