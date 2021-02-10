Тысячи шприцев и игл у жилых домов: кто уберет свалку медотходов под Днепром

Свалку из медицинских отходов с десятками тысяч шприцев с иглами обнаружили в Новомосковске Днепропетровской области. Местные предполагают, что их выбросили, чтобы сэкономить на утилизации.

В ситуации разбирались корреспонденты новостей "Сегодня".

На выезде из Новомосковска подростки сняли видео, на котором видно свалку медицинских отходов. Поле вблизи жилых домов усеяно мешками со шприцами и иглами, на тюках – адрес компании-производителя.

"Киевское предприятие – производитель этих шприцев, теперь осталось узнать только их маршрут, как они сюда попали", – говорит житель Новомосковска Юрий Караченцев.

Экологическая инспекция обследовала содержимое пакетов и взяла на анализ образцы почвы. Предварительно выяснили. что мединструменты бракованные, их не использовали. На место выехала и полиция – следователи ищут владельца имущества.

Авторы: Евгения Кравец, София Москаленко Видео: Сегодня

"Будет решен вопрос о привлечении к ответственности – или административной, или уголовной ", – рассказала Ольга Зинковская, старший инспектор Новомосковского отдела полиции.

Медицинские отходы опасны – даже не бывшие в употреблении, говорят экологи. Поэтому требуют особого утилизации.

"Если даже утилизация данного отхода стоит небольших денег, то за транспорт нужно заплатить в три раза больше, и за счет этого никто никуда ничего не везет. Берутся деньги, выбрасывают или зарывают на помойке", – говорит эколог Татьяна Лампика.

Убирать отходы уже начали местные власти.

"Наше коммунальное предприятие не имеет соответствующих разрешений. Поэтому мы обратились в компанию, которая имеет соответствующие разрешения и лицензии. Сейчас уже оформляется процедура взвешивания", – рассказал мэр Новомосковска Сергей Резник.

За каждый убранный килограмм власти заплатят около двадцати пяти гривен. В эту сумму уже входит стоимость транспортировки и правильной утилизации.

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