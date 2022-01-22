Тюбинг-убийца: харьковчанка после катания на горках впала в кому

Полиция разыскивает свидетелей ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области полиция разыскивает свидетелей травмирования женщины во время катания на тюбинге в горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария". Пострадавшая находится в коме.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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ЧП произошло 16 января около 13:00 по улице Альпийской. 47-летняя женщина получила травму и в настоящее время находится в больнице в коме.

Свидетелей происшествия просят сообщить по телефонам: 0632154684 или 102.

Предыстория ЧП

В Харьковской неотложке медики борются за жизнь женщины, которая получила серьезную травму, катаясь на тюбинге в популярном горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария". Родственники пострадавшей обвиняют персонал комплекса в несоблюдении техники безопасности.

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Как рассказала сестра травмированной Татьяна Ищенко в Facebook, происшествие произошло в воскресенье, 16 января. Ее сестра вместе с сыном спускалась с горы на тюбинге, вылетела и перевернулась. Окружающие подбежали, чтобы оказать помощь, стали кричать, требовать остановить катание и не пускать людей на трассу. В эти минуты Надежда еще могла говорить и искала сына.

В Харьковской неотложке медики борются за жизнь Надежды / Фото: Facebook

Однако сотрудники продолжили выдавать тюбинги посетителям. Один из них, на огромной скорости слетел с горы и врезался в Надежду.

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"Этот удар был тяжелейший. Сотрудники пришли не скоро, Надю нельзя было дёргать, после таких ударов необходимо максимально сохранять покой. Ее же пытались посадить, поднять, тащили волоком. Страшно представить все", – говорит Татьяна.

По ее словам, медики на месте не дежурили. Скорая смогла добраться к месту происшествия только спустя два часа. Сейчас Надежда находится в неотложке, ей требуется трепанация черепа, врачи борются за ее жизнь.

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