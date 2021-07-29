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У боевиков снова большие потери, но ВСУ тут ни при чем: что произошло в "Л/ДНР"

29 июля, 09:23

Сергей Мартынец

Оккупанты очень хорошо научились самоликвидироваться и украинским военным даже не приходится стрелять

У боевиков снова проблемы / Фото: Getty Images

Пока на передовой боевики не прекращают обстрелы, в тылу они тоже не сидят сложа рук – во время боевой подготовки погибли и получили ранения семь человек.

Об этом сообщил в Twitter офицер разведки ВСУ Сергей Нещадим.

По его словам, это потери боевиков за вчерашний день и все небоевые:

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Напомним, 27 июля исполнился ровно год т. н. перемирию на Донбассе. Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала. Украинская сторона в ТКГ заявила, что потерь стало в два раза меньше.

Также мы писали, что 26 июля Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потери – ранения получили четыре человека, еще трое – боевые травмы. Позже стало известно, что боевики нанесли удар далеко в тыл по командному пункту ВСУ, в результате чего пострадали девушки-военнослужащие.

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Источник: Сегодня

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