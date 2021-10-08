У Львова нашли массовое захоронение убитых воинов (фото)

Тела людей хаотично бросали в яму / Коллаж "Сегодня"
Возле Львова археологи нашли массовое захоронение воинов УПА. Всего эксгумировали 16 останков.
Об этом сообщает мемориально-поисковый центр "Доля".
Что известно про останки
- Большинство мужчин, которых нашли, погибли в молодом возрасте из-за огнестрельных ран, полученных в бою.
- У нескольких погибших были травмы, нанесенные тупым предметом, которые могли быть получены незадолго до смерти, или в момент смерти.
- Удары наносили в голову и лицо тупым предметом, или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя НКВДисты с задержанными, или ранеными воинами.
- У нескольких бойцов найдено мелкие личные вещи.
Тела погибших воинов забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму.
Захоронение у Львова. Фото: Мемориально-поискового центра "Доля"
Захоронение у Львова. Фото: Мемориально-поискового центра "Доля"
Захоронение у Львова. Фото: Мемориально-поискового центра "Доля"
Древние захоронения в Украине
В Переяславе Киевской области археологи нашли древние захоронения, а также костяные, керамические и глиняные изделия разных периодов.
Раскопки велись на участке 15 на 15 метров, который выкупили под строительство места торговли. Эта территория относится к "Окольному граду" древнерусского периода и так называемого "Нижнего" города в XVII-XVIII веках и имеет охранный статус памятника археологии национального значения, поэтому перед строительными работами к исследованию привлекли археологов.
Ранее мы писали:
У стен Софии в Киеве археологи нашли сооружение времен Киевской Руси. Ученым уже удалось установить дату постройки загадочного здания – это конец XII века. А возводили его мастера из Чернигова
Также в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах.