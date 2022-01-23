У оккупированного Крыма загорелось судно: на борту находились россияне

Пожар произошел в машинном отделении танкера / Коллаж "Сегодня"
На танкере Almuntazah, который находится в порту Тамань, расположенном недалеко от оккупированного Россией Крымского полуострова, загорелось судно с российским экипажем. Информация о пострадавших пока не поступала.
Об этом сообщает агентство ТАСС, пишет УНІАН.
Что известно
Пожар произошел в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута.
"Открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий появился черный дым", – говорится в сообщении.
Экипаж танкера состоит из семи россиян. Информация о пострадавших не поступала. Следов загрязнения воды в Черном море, где произошел пожар на танкере, нет.
В Норвегии загорелось российское судно
В порту одного из норвежских городов загорелся российский траулер. Инцидент случился на борту стоявшего на якоре в Тромсе рыболовного судна "Бухта Наездник". В результате ЧП траулер перевернулся и затонул.
На борту траулера находилось 200 тыс. литров дизельного топлива и бочка с аммиаком.
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