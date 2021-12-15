"У вас осталось 7 минут": в Днепре заминировали школу

На месте работают спасатели/Коллаж "Сегодня"

В Днепре неизвестный отправил сообщение исполняющей обязанности директора школы №111, что учебное заведение заминировано. Из здания эвакуировали детей и сотрудников.

Об этом пишет сайт Днепр Оперативный.

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Подробности

Исполняющая обязанности директора получила письмо на электронную почту школы. В нем неизвестный написал "У вас осталось 7 минут".

Решив, что школу заминировали, в учебном заведении начали эвакуацию детей и сотрудников, а также обратились к спасателям.

Вызов был ложным?

Сейчас на месте работают взрывотехники и полицейские с кинологами. Также возле учебного заведения дежурит скорая помощь и спасатели.

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Предварительно вызов был ложным.

Как накажут виновника

За заведомо ложное сообщение о минировании есть уголовная ответственность. За это можно лишиться свободы от 4 до 8 лет.

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