Убивал ради интереса. Во Львовской области мужчина застрелил двух человек

Подозреваемого в убийстве уже задержали. Коллаж "Сегодня"
Во Львовской области задержали подозреваемого в двух убийствах, в том числе убийстве 40-летнего жителя Стрыя Ивана Гарбича.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
По данным копов, в Стрыю 17 июля возле церкви нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями в области груди. В области начали спецоперацию и установили личность второго погибшего – это 43-летний местный житель.
Во время отработки в городе копы заметили подозрительного мужчину, который остановил рейсовый автобус и поехал в направлении Сколе. Чтобы не вызвать у него подозрений, автобус остановили патрульные уже за чертой города. У мужчины нашли обрез ружья и патроны.
Как пишет Zaxid.net, стрелок не имел конфликтов со своими жертвами, он совершал убийства ради интереса.
Подозреваемого задержали, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное.
Напомним, в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – в результате погиб один человек.
Кроме того, в Харькове средь бела дня подстрелили мужчину.
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