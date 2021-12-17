Убийство 4-летнего мальчика и мужчины в Павлограде: школьнику вынесли приговор

В Павлограде вынесли приговор школьнику. Фото: коллаж "Сегодня"

В Павлограде Днепропетровской области подростка, который убил мужчину и 4-летнего мальчика, наказали в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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Подросток сядет на пожизненно

Как стало известно, в 2018 году подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил своего знакомого, 4-летнего сына его сожительницы и пытался лишить ее жизни. Женщина была беременна.

В результате суд подтвердил законность приговора и отказал в удовлетворении кассационной жалобы стороны защиты, которая не соглашалась с квалификацией преступных действий и назначенным наказанием. Подростка наказали в виде пожизненного лишения свободы.

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Школьник жестоко убил людей. Фото: Информатор

Школьник сын экс-чиновников

По данным местных СМИ, парень учился в 11-м классе СШ №3 Павлограда и ранее уже имел проблемы с законом. Также сообщается, что мать подростка – бывшая судья, а приемный отец – бывший работник прокуратуры и бизнесмен.

Все подробности трагедии

В Павлограде школьник устроил соседям резню. Жертвами убийцы стал 30-летний мужчина и 4-летний мальчик, а 35-летняя беременная женщина с множеством ранений попала в больницу. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – нож кустарного производства.

Отмечается, что об инциденте сообщил прохожий, который услышал крики из частного дома. Во дворе одного из домов он увидел убитого мужчину и окровавленную женщину, которая сказала, что в доме убивают ее ребенка.

Уже через несколько часов полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Как оказалось, парень обратился за помощью к медикам в ближайшую больницу с ранением, которое он получил, разбивая окно в доме своих жертв.

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