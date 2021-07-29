Убийство девочки под Харьковом. 13-летний подозреваемый убивал щенков и дрался – все подробности трагедии

Дети жили в одной многоэтажке и постоянно играли вместе, однако о подростке отзываются плохо

Погибшая девочка с рождения знала подозреваемого. Коллаж "Сегодня"

В поселке Старый Салтов Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк со следами изнасилования. Главный подозреваемый – 13-летний сосед и друг ребенка.

"Сегодня" собрали все подробности трагедии.

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Ушла на прогулку и не вернулась

Маленькая Мирослава 28 июля не вернулась домой с прогулки. Около 18:00 она возвращалась домой на улицу Некрасова в поселке Старый Салтов, но до дома так и не дошла. Соседи, активисты, полиция после заявления начали искать пропавшую девочку.

Мать погибшей Татьяна уточнила, что вечером малышка попросилась играть с подружкой и взяла велосипед. Однако после этого долго не возвращалась.

"А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она же к тебе пошла", на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Богданом", - сказала мать.

В эту же ночь ее нашли мертвой в заброшенном здании. СМИ пишут, что ребенка изнасиловали, однако официального подтверждения пока нет. У нее был ушиб головы и лица.

13-летний подозреваемый – агрессивный подросток

Полицейские установили главного подозреваемого – это 13-летний местный житель. Пока его не задержали, поскольку мальчик несовершеннолетний.

Девочка знала его с самого рождения – они живут в одной многоэтажке. Мальчик постоянно водился с малышами: в компании была Мирослава и ее одноклассница Вика.

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"Я даже говорила его матери, чтобы сказала ему играть отдельно, ведь они в разной возрастной категории", - говорит мать Татьяна.

В Telegram-канале "Труха Харьков" пишут, что парня зовут Богдан. Хотя подростку только 13 лет, о нем уже слышали в полиции – ранее он был на слуху из-за живодерства. Еще когда он учился в 4 классе, местные жители говорили, что парень жестоко убил троих щенков – сначала ударил об землю, а потом повесил.

Скриншот публикации. Источник: Труха Харьков

Кроме того, Newsroom сообщает, что Богдан был очень агрессивным ребенком и постоянно дрался с другими детьми.

"Дрался, и кирпичами бил, и палками. Внука моего, Богдана, палкой бил. Внук с улицы пришел, лег и лежит. Я спрашиваю: "Что случилось?". Он отвечает: "Та с тем дурачком лучше не играть". Рассказал, что тот подбежал сзади и ударил палкой – по спине и по голове", – сказала соседка.

Женщина отметила, что подросток живет вместе с мамой, еще у него есть 15-летняя сестра. Мать злоупотребляет алкоголем и бьет старшую дочь, Богдан же был любимчиком. При этом парень тоже бил сестру – 1,5 месяца назад после нападения девушка получила трещину ключицы.

Что говорят в полиции

Правоохранители уже начали уголовное производство. Пока полицейские общаются с матерью парня и готовят обращение в суд, чтобы им разрешили допросить подростка и поместить его в приемник-распределитель для детей.

Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Напомним, в июне в Тернопольской области исчезли двое 16-летних подростков, которые пошли на ночную рыбалку на Днестр. Тело одного из них спустя несколько дней нашли спасатели.

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