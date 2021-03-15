Убийство девочки в Херсонской области: появились новые подробности и фото подозреваемого

Подозреваемый в убийстве семилетней Марии Борисовой в Херсонской области ранее привлекался к уголовной ответственности.

Об этом стало известно в понедельник, 15 марта, во время брифинга полиции региона.

Отмечается, что 62-летний мужчина освободился из мест лишения свободы в 2005 году. Подозреваемый жил одиноко неподалеку места жительства отца убитой и был его другом. При этом он входил в близкий круг общения с девочкой.

Глава полиции области опроверг слухи местных жителей о том, что задержали невиновного. Он подчеркнул, что была проведена экспертиза ДНК 6 человек, поэтому мужчину задержали не без оснований.

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Также во время брифинга МВД в Киеве показали фотографию подозреваемого.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Напомним, семилетняя Маша Борисова, жительница села Счастливое, пропала 7 марта. Ее искали четыре дня – девочку нашли мертвой в сарае. В полиции предполагают, что тело ребенка могли подбросить. По данным экспертизы, девочку изнасиловали и задушили. В субботу, 13 марта, Машу похоронили – попрощаться с ней пришли около 400 человек.