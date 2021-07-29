Убийство и изнасилование 6-летней Мирославы Третяк. Подозреваемого подростка отправили в приемник-распределитель

Место убийства шестилетней девочки. Фото: прокуратура Харьковской области

Волчанский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения 13-летнему подростку, подозреваемому в убийстве 6-летней Мирославы Третяк, тело которой обнаружили в заброшенном доме в Харьковской области. Его отправили в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"По многочисленным просьбам, объясняю. То, что парню исполнится 14 лет не имеет никакого значения. Считается возраст на момент совершения преступления.На данный момент максимум, что ему угрожает, это принудительное помещение в спецучереждение для несовершеннолетних до 3х лет. В случае если он не социализируется и будет угрожать обществу, этот срок может быть продлен", – сказал пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает ВЕХА Харьков.

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Напомним, вечером 28 июля мать девочки обратилась в полицию и сообщила, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась. В тот же день, около полуночи, тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в заброшенном доме в пгт. Старый Салтов.

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Полиция установила личность предполагаемого убийцы. По версии следствия им оказался 13-летний сосед, с которым гуляла девочка.

Тело ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Также напомним, в Днепропетровской области пропал восьмилетний мальчик, который пошел играть на детскую площадку.

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