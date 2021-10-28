Убийство инструктора тира в Полтаве. Виновница пытается раньше выйти на волю

Девушка находится за решеткой / Коллаж "Сегодня"

Адвокат осужденной за убийство инструктора полтавского тира Вероники Моторинойподал апелляционную жалобу.

Об этом пишет сайт "Суспільне".

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Подробности

Как сообщил журналистам адвокат осужденной Андрей Евдокименко, они хотят через апелляционный суд добиться переквалификации дела.

Поменять часть первую статьи Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" на часть первую статьи "Убийство по неосторожности". Санкция – ограничение свободы от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

По состоянию на 28 октября заявление не передали в Полтавский апелляционный суд.

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История убийства

Инцидент произошел 7 февраля 2020. Моторина встречалась с парнем из Полтавы, приехала к нему и, по данным свидетелей, постоянно с ним ссорилась из-за ревности.

Моторина встречалась с парнем из Полтавы, приехала к нему и, по данным свидетелей, постоянно с ним ссорилась из-за ревности. В роковой день она пошла в тир. Девушка была напряженной тогда и стреляла из автомата АК-47 и пистолета Марголина. Вероника была расстроена из-за ссоры с парнем.

Она и застрелила инструктора, а также пыталась попасть в его помощников. 64-летний Игорь Смолянинов получил несколько пуль, от чего скончался на месте. Другой инструктор отобрал у девушки оружие.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что Моторина стреляла намеренно и хотела смерти человека. Судьи обратили внимание на результаты экспертизы:

на момент преступления Моторина не страдала психическими заболеваниями;

девушка выстрелила в инструктора 5 раз, даже если первый выстрел был случайным, то другие – нет.

Прокуратура просила коллегию судей выбрать для девушки 12 лет лишения свободы, но приговор оказался еще более суровым. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы.

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