Убийство патрульного на Донбассе: подозревают его коллегу

На Донбассе убили полицейского. Фото: коллаж "Сегодня"

Полиция Луганской области задержала мужчину, который подозревается в убийстве патрульного в Рубежном. Им оказался работник правоохранительных органов.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Реклама

Новые подробности

Как рассказала Погукай, полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве патрульного в Рубежном.

"Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, по решению прокуратуры досудебное расследование по уголовному производству будет осуществлять Государственное бюро расследований", – подчеркнула пресс-секретарь.

Какой мотив убийства?

Как рассказали в МВД сайту "Сегодня", мотивом убийства мог быть денежный долг.

"Если это подтвердится, будет выясняться кто кому был должен", – сказали нам в МВД.

Реклама

Что случилось

На территории админздания нашли тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия есть следы борьбы. Также неизвестные украли пистолет патрульного.

Как мы выяснили из собственных источников, патрульный полицейский был убит в здании, где вскоре планировали разместить управление полиции.

Реклама

"В здании шел ремонт, подготовительные работы. Полицейский охранял его и, соответственно, находился на службе один. Сейчас идут усиленные поиски нападавшего", – сообщили сайту "Сегодня" правоохранители.

Куда ранили патрульного

Как мы выяснили из собственных источников в правоохранительном ведомстве, патрульного убили выстрелом в шею.

"Убийцу пока не нашли, но делается все для его поимки и установления мотива убийства полицейского", – сообщили правоохранители.

Проработал в полиции совсем немного

Александру Фахруддинову на момент смерти было 24 года. Он начал работать в команде патрульной полиции Луганской области в 2017 году.

"Он с честью выполнял служебные обязанности. В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, хорошим другом и надежным коллегой", – сообщили в патрульной полиции Украины.

Ранее мы писали: