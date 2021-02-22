Убийство у супермаркета в Харькове: полиция задержала подозреваемого

В Харькове полиция задержала подозреваемого в убийстве 40-летнего харьковчанина на пороге супермаркета в Шевченковском районе города.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Нападавшим оказался 50-летний мужчина, которого правоохранители обнаружили уже за пределами города.

Для задержания подозреваемого по городу вводилась в действие полицейская операция "Сирена".

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Сейчас задержанный находится в Харьковском районном управлении полиции № 3, где с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове 22 февраля на пороге супермаркета на улице Отакара Яроша застрелили мужчину, по неофициальным данным – местного ювелира Александр Чепурных, которому принадлежало частное предприятие "Пантера".

По предварительной информации, между жертвой и злоумышлеником произошел конфликт, в ходе которого последний достал пистолет и выстрелил.