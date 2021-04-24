Убийство в Днепре. Чем занимался убитый Мамедов и что известно о киллере

24 апреля в Днепре недалеко от ресторана "Артист" киллер застрелил 42-летнего мужчину по имени Анар Мамедов.
Он садился в свой внедорожник Toyota Land Cruiser вместе с ребенком, когда из сквера неподалеку появился киллер.
Сайт "Сегодня" рассказывает, что известно об убийстве Мамедове в Днепре.
Как все произошло
Киллер подбежал почти вплотную к машине и сделал несколько выстрелов в окно. Водитель успел выбежать, но нападающий это замечает и стреляет еще раз и мужчина падает. Киллер подошел к нему вплотную и еще раз выстрелил.
От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.
Все происходящее со своим отцом видел ребенок, который успел сесть в авто. Это был трехлетний мальчик, а не девочка, как сначала сообщили в полиции.
По словам свидетелей, у малыша руки были в крови. Ребенка завели в ресторан, чтобы успокоить. А на место вызвали мать ребенка.
Чем занимался убитый Анар Мамедов
Первоначально появившаяся в СМИ информация об убитом не подтвердилась. 42-летний мужчина оказался тезкой известного в Днепропетровской области криминалитета и не имеет отношения к наркобизнесу.
Погибший, возможно, причастен к организации так называемых "колл-центров", которые занимаются обманом людей и воруют деньги со счетов.
Что известно об убийце
Его имя пока неизвестно, но уже появилось фото и найдено оружие, из которого он стрелял, сообщает корреспондент телеканала "Украина 24".
Фото: "Сегодня"
Мотив также все еще неизвестен. В городе ввели полицейскую спецоперацию.
Автомобиль, который нашли, записан на некоего Вадима Кузьменко, 1992 г.р. Родственники уверены: это заказное убийство, но о причинах пока не догадываются.
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