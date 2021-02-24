Убийство в Харькове: в прокуратуре озвучили мотив и новые подробности

Харьковская местная прокуратура № 1 сообщила о подозрении мужчине, задержанному накануне после убийства харьковчанина возле городского супермаркета.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Подозрение выдвинуто по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Досудебное расследование установило, что вечером, 22 февраля, в проул. Отакара Яроша состоялась встреча между несколькими мужчинами для "решения финансового вопроса" – один из них якобы задолжал другому около 100 тыс. долларов.

Реклама

Отмечается, что вместе с мужчиной, который давал в долг указанную сумму, приехали несколько его знакомых и при общении между ними и подозреваемым возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пистолет и выстрелил в одного из оппонентов, после чего скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

Напомним, в Харькове 22 февраля на пороге супермаркета в проулке Отакара Яроша застрелили мужчину, по неофициальным данным – местного ювелира Александра Чепурных, которому принадлежало частное предприятие "Пантера".

50-летнего подозреваемого задержали уже через несколько часов после происшествия.