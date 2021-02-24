Убийство возле супермаркета в Харькове: суд избрал меру пресечения

В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога 49-летнему стрелку.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Харькова.
Ранее в Харькове задержали 49-летнего ранее судимого харьковчанина. Для его задержания по городу вводилась в действие полицейская операция "Сирена". В поселке Элитное Харьковского района правоохранители задержали мужчину.
Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления – за умышленное убийство. Согласно санкции статьи, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове 22 февраля на пороге супермаркета на улице Отакара Яроша застрелили мужчину, по неофициальным данным – местного ювелира Александра Чепурных, которому принадлежало частное предприятие "Пантера".
По предварительной информации, между жертвой и злоумышленником произошел конфликт, в ходе которого последний достал пистолет и выстрелил.
Новости на эту же тему: