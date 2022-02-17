Учатся владеть оружием: в Харькове появились курсы женской самообороны (видео)

Учат женщин биться на ножах и держать в руках винтовку. Харьковчанин Игорь Пушкарев организовал курсы самообороны. До войны в Донбассе он был предпринимателем и профессионально занимался ножевыми боями. Мужчина ушел на фронт добровольцем, как только началась война. Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

С чего все начиналось

Занятия начинаются в 10 утра. Когда Игорь ушел добровольцем на фронт, то он очень переживал за своих родных женщин, которые остались в Харькове. Мужчина сразу научил их держать в руках оружие, когда вернулся домой.

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"Моя жена владеет оружием и помогает в проведении подобных курсов. Моя дочь владеет достаточно неплохо оружием, а еще и моя внучка, которой 11 лет, тоже владеет оружием", – говорит тренер Игорь Пушкарев.

Кто приходит на тренировки

А дальше мужчина объединился с друзьями и волонтерами, чтобы научить как можно больше женщин защищать себя. Приходят домохозяйки, студентки, врачи. После курсов уверены, что смогут дать отпор.

"Здесь заряжаешься какой-то энергией, здесь все направлены на то, чтобы защитить себя. И становишься сильнее именно от того, что здесь получается", говорит ученица Елена Коваленко.

Как себя вести в условиях боевых действий

В условиях возможной российской агрессии Игорь больше внимания уделяет огнестрельному оружию. Также он объясняет, как себя вести в условиях боевых действий. Прежде всего, нельзя приближаться к людям в неопознанной форме, а также идти на шум.

"Если услышите громкий хлопок, не любопытствуйте, не крутите головой, займите позицию максимально ниже. Нужно упасть или хотя бы присесть. Это очень важно. Возможно, это обстрел, артобстрел и осколки летят. И чем ниже ты находишься к земле, тем выше вероятность, что ты не будешь ранен", – говорит тренер.

Занятия бесплатные. Можно пройти экспресс-курс за 2 дня или же полноценный курс, который продолжается 8 занятий.

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