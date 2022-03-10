Удар по роддому в Мариуполе был не случайным – в МИД РФ проговорились

Спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление перед тем, как оккупанты уничтожили роддом / Фото: Коллаж: Сегодня

Перед тем, как бомба уничтожила роддом в Мариуполе и убила беременных женщин, спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там "устроили огневые позиции".

Видео заявления Захаровой опубликовал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

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"В Мариуполе нацбаты, выгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем огневые позиции", – заявили в России.

После слов Захаровой российские военные скинули авиабомбу на роддом в Мариуполе и убили беременных женщин. Кроме этого, многие получили ранения.

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"Удар по роддому в Мариуполе был не случайным. За 4 часа до него представительница МИД РФ Захарова на брифинге назвала этих женщин нацбатами, а места для рождения детей — огневыми позициями", - написал Гончаренко.

В Мариуполе сбросили бомбы на роддом и детскую больницу

Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Роддом в центре города, больница, детское отделение и терапия – все это уничтожено во время авианалета российской авиации на Мариуполь. Буквально только что. Как только что русский пилот, который, наверное, не гнушается называть себя человеком, снова нажал на крючок, точно зная, куда полетит бомба. Россияне! Вы не только пересекли предел недопустимых отношений между государствами и народами. Вы пересекли предел человечности. Прекратите называть себя людьми!" – говорится в сообщении.

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