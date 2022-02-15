Угроза вторжения РФ. Как проходят учения СБУ в Харьковской области – фото, видео

Учения проходят в условиях, которые максимально приближенные к реальным / Фото: Коллаж: Сегодня

С 15 февраля СБУ в Харьковской области начала многоэтапные контрдиверсионные учения. Целью учений является усовершенствование взаимодействия силовых структур.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Как проходят учения?

Тренировки будут проходить до начала марта на всей территории Харьковской области. Условия максимально приближены к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

На отдельных участках возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей.

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Фото: пресс-служба СБУ в Харьковской области

Фото: пресс-служба СБУ в Харьковской области

Фото: пресс-служба СБУ в Харьковской области

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Какая цель?

Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность", – написали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба СБУ в Харьковской области

Фото: пресс-служба СБУ в Харьковской области

Угроза российской агрессии

Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.

12 января была обнародована интерактивная карта , на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.

, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.

возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении. НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

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