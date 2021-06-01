Угрожает и пишет о выдуманных детях: в Одессе судья жалуется на женщину, которая считает себя его женой

Женщина пыталась попасть в дом судьи, писала угрозы его близким а ему рассказывала фантазии о несуществующих детях и супружеской жизни

Фото из открытых источников

Судья Приморского суда Одессы Андрей Бойчук третий раз обратился в Высший совет правосудия (ВСП) на с жалобой на женщину, которая ранее была присяжной этого суда. Она якобы считает себя его женой и постоянно шантажирует.

Об этом судья написал в заявлении.

Когда и как женщина вообразила себя женой судьи

В 2017 году судья Бойчук расторг брак этой женщины по иску ее бывшего мужа. Женщина была против развода и просила дать время на примирение. На следующем заседании она согласилась на расторжение брака, что суд и сделал.

Эта женщина была также присяжной Приморского суда. Через два месяца после расторжения брака одесситка, по словам судьи, начала его преследовать. Мужчина не воспринимал это серьезно пока женщина не попыталась попасть в его дом и начала угрожать его матери и знакомым.

Писала о выдуманных детях и угрожала близким

Впервые Бойчук обратился в ВСП 29 апреля 2020 года, также подал заявление в полицию. Он утверждает, что в соцсетях женщина издевается и над другими людьми: пишет им угрозы и распространяет клевету.

В ответе ВСП говорится, что пусть ситуацию проверяют правоохранители.

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В августе того же года он жаловался, что эта женщина пишет ему свои фантазии об их совместной супружеской жизни, выдуманных детях и интимных отношениях. Когда у нее плохое настроение, то угрожает разрушить его карьеру.

Также судья сообщил, что женщина запрещает ему иметь с кем-то отношения, отслеживает всех, с кем он контактирует, терроризирует письмами и звонками и угрожает, что вопреки всему они будут вместе.

Более того, нарушительница якобы присылает Бойчуку фото нецензруного содержания и требует, чтобы судья внес ее в свою декларацию о доходах как члена семьи. Судья предполагает, что у женщины есть психические отклонения. Женщина якобы признавалась, что работала в суде только ради доступа к своему воображаемого мужу.

Однако на второе заявление в совете отреагировали так же.

Третий раз Бойчук написал в ВСП 31 мая 2021 года. По его словам, с апреля эта женщина потребовала денежного обеспечения: оплатить стоматологические услуги, спортзал, купить украшения, иначе пригрозила писать на него жалобы во все инстанции и лишить карьеры судьи.

Напомним, ранее в Одессе покушались на жизнь главы суда, в котором вынесли приговор Стерненко.