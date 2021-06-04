Угрожал и требовал деньги: в Одессе известного активиста задержали за вымогательство

Коллаж "Сегодня"
В Одесской области правоохранители задержали главу общественной организации за вымогательство денег у предпринимателей.
Об этом сообщили в МВД.
Отмечается, что 44-летний мужчина прикрывался общественной деятельностью и требовал у женщины ежемесячную плату – 80 000 гривен. За это он обещал так называемое крышевание бизнеса.
/ Фото: Нацполиция
Когда женщина не соглашалась, он угрожал физической расправой и уничтожением имущества. Пострадавшая сразу обратилась в полицию.
3 июня полицейские и спецназовцы задержали нарушителя, когда тот получил вторую часть денег от женщины. В МВД отметили, что вымогатель уже не раз имел проблемы с законом за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении полицейских.
/ Фото: Нацполиция
За совершенное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Как пишет Telegram-канал "Одесса Сейчас", подозреваемый – лидера организации "Автомайдан Одесса" и владелец частной охранной фирмы "Варта міста" Евгений Резвушкин.
Евгений также фигурирует в деле о разграблении царского скифского кургана в селе Скобелево Казанковского района Николаевской области.
Евгений Резвушкин / Фото: Думская
Сейчас он находится в изоляторе. Меру пресечения ему будет избирать Беляевский районный суд.
Напомним, в Киеве четверо мужчин требовали от женщины уплату несуществующего долга, а когда она отказалась, похитили ее.
Кроме того, в Одессе спецназ задержал вымогателей.
Также смотрите в сюжете, как задержали банду похитителей в Одесской области:
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