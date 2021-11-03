Укололся "Спутником" и ворвался в COVID-больницу. Что известно о лидере антиваксеров Стахове

Остап Стахов долгое время анонсировал митинг в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

Одним из лидеров движения противников вакцинации против коронавируса, которое сегодня протестует под Верховной Радой в Киеве, является Остап Стахов. Псевдоактивист известен во Львове не одной выходкой.

"Сегодня" собрали, что известно об Остапе Стахове.

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Кто такой Стахов?

35-летний Остап Стахов – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорку и обливали зеленкой.

В 2015 году был кандидатом на должность мэра Винников от СРП, но не прошел. В 2019 году баллотировался во Львове в Верховную Раду, публикуя фейковую социологию о поддержке более 18%, хотя в итоге набрал 1,2% голосов избирателей.

Во время местных выборов во Львове в прошлом году он заявлял, что будет участвовать в выборах мэра Львова, но тоже не прошел.

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Против вакцинации и за теории заговора

Остап Стахов распространяет фейки о коронавирусе и выступает против вакцинации, называя себя "активистом" и "правозащитником". В частности, еще 16 октября он рассказывал, что якобы вышки для связи облучают жителей Львова.

Во время карантина Стахов не раз устраивал провокации в больницах Львова и других городов, транслируя их в соцсети и убеждая своих подписчиков в том, что якобы пандемия– выдумка. В декабре прошлого года он проводил нелегальные пикеты против вакцинации от COVID-19 и карантина.

А в июле для своей пропаганды использовал детей – организовал еще один митинг, но многие участники были несовершеннолетними.

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Фото: zaxid.net

Укололся "Спутником"

Как пишет "Форпост", несмотря на отношение к прививкам, Стахов весной вакцинировался российским "Спутником V". Однако прививку делали не в руку, как всем, а в ягодицы.

Ворвался в больницу

В марте этого года скандально известный львовский активист Остап Стахов ворвался в инфекционное отделение больницы в Закарпатье, где лечат больных с коронавирусом.

Стахова задержали копы. Скриншот

Он пытался показать, что в больнице нет больных, а коронавирус – вымысел. Но не тут то было. За нарушение карантина его задержали полицейские. Всех нарушителей, которые были вместе с ним, отвезли в отдел полиции, где составили админпротокол по ст. 44 КУоАП.

Откуда взялась "теория заговора" о вакцинации и причем здесь чипы?

После того, как в мире создали первую вакцину против коронавируса, в Сети поползли слухи, якобы вакцинация опасна.

Когда общество узнало, что миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс занимался благотворительностью в области здравоохранения и разработки вакцин, сторонники теорий заговора начали распространять фейки, якобы пандемия на самом деле – всемирный заговор и вирус вообще искусственный. А цель пандемии, говорят антивакцинаторы, – чипизация, чтобы отслеживать людей. Придумал все, конечно же, сам Билл Гейтс.

Однако никаких подтверждений этой теории нет – более того, ученые подчеркивают абсурдность такой идеи. Ведь внедрение чипов в вакцину от COVID-19 невозможно с технической точки зрения – чипы, которые существуют сейчас, даже не поместятся в иглу.