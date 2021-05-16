Украина хочет отменить штрафы за въезд из ОРДЛО через Россию

Боевики продолжают блокировать КПВВ на Донбассе и людям с оккупированных территорий приходится ехать через территорию страны-агрессора

/ Фото: Александр Махов, Сегодня

Украина планирует отменить штрафы для украинцев, которым приходится въезжать на подконтрольную территорию из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через Россию, поскольку боевики блокируют открытие КПВВ.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом".

"Люди вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. А это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, они штрафуются", – напомнил Арестович.

По его словам, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой, поскольку считает такую ситуацию недопустимой, и считает, что этот вопрос будет решен этим летом.

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"Конечно же, наши граждане по обе линии фронта не должны быть оштрафованы. Если оккупанты создали ситуацию, когда можно ездить только через их территорию, Украина не должна штрафовать своих соотечественников", – подчеркнул Арестович.

Но отменить такие штрафы непросто из-за некоторых нюансов украинского законодательства – в частности снятие такого запрета нужно согласовать с более 10 ведомствами.

Напомним, представители Украины в ТКГ постоянно поднимают вопрос о разблокировании пунктов въезда-выезда на Донбассе боевиками, одно из предложений было сделано перед Пасхой, но этого так и не произошло.

Мы также сообщали, что в России намерены разрешить жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.