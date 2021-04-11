Украина или смерть: МИД России устроил истерику из-за шеврона атташе посольства США (фото)

В пятницу, 9 апреля, атташе по вопросам армии и обороны полковник Бриттани Стюарт приехала во главе американской делегации в зону ООС. На ней был шеврон "Украина или смерть", который возмутил Россию.

Об этом написала в Facebook спикер российского МИДа Мария Захарова.

"Вот так американские, канадские и другие натовские военные выстраивают отношения с украинскими радикалами и неонацистами, носителями традиций коллаборационистов, соучастников Холокоста. Ничего нового в тактике НАТО нет. После 1945 г. нацисты и их пособники были в массовом порядке рекрутированы ЦРУ. Теперь пришли в Украину за новым подкреплением", – возмутилась Захарова.

Отметим, что в ходе визита на Донбасс, американские представители посетили позиции ВСУ и пообщались с украинскими защитниками.

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"Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины, и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила полковник Стюарт.

Ранее мы сообщали, что Украина не планирует делать никаких ответов на провокации РФ на Донбассе, поэтому войны не будет.