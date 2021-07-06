Украина – крупнейший получатель. В США рассказали, кому дают вакцины

Главный американский дипломат в Украине Кристина Квин посетила пункт вакцинации в Одессе и рассказала, как США помогают в борьбе с вирусом

США помогают вакцинировать украинцев не только предоставляя прививки, но и обеспечивая холодную цепь их хранения. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Украина является одним из крупнейших получателей вакцин от коронавируса, которые США передают всему миру.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Мы уже предоставили много вакцин по всему миру, и мне очень приятно отметить, что Украина является одним из крупнейших получателей этих вакцин", – сказала дипломат.

6 июля она посетила Одессу, где побывала в пункте массовой вакцинации.

Квин напомнила о планах президента США передать еще полмиллиарда COVID-вакцин международной программе COVAX, препараты через которую получает и Украина.

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Кроме того, важную роль играет и Агентство США по международному развитию (USAID), которое помогает создавать сеть доставки и хранения по системе "холодной цепи", обеспечивая 100-процентную готовность вакцины.

На этом фоне американский дипломат призвала всех сделать выбор в пользу вакцинации, приведя в пример США, где иммунизация населения помогла побороть эпидемию.

"Правительство США решительно настроено продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами мира ради снижения заражений от COVID-19, а также в конечном счете полного уничтожения этого вируса", – резюмировала Квин.

Напомним, что в рамках механизма COVAX Украина может получить от США 2 млн доз вакцины Moderna уже до конца месяца.