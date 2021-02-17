Украина оставит Крым без воды: дамбу на Северо-Крымском канале достроят

После завершения проекта подачу воды на оккупированный полуостров может быть полностью исключена

Дамба на Северо-Крымском канале будет достроена – это позволит полностью исключить подачу воды с материковой Украины в оккупированный Крым.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

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"Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды к временно оккупированного Крыма, а с другой – позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", – сказал Кориневич после встречи с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко, которая состоялась 17 февраля в Таврийске.

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Представитель президента в АРК также подчеркнул однозначность позиции представительства и управление канала, которая заключается в том, что никакая вода не поступит из Украины в Крым до его полной деоккупации.

Кроме того, Кориневич обсудил с Шевченко вопросы, касающиеся необходимости укрепления сооружений.

Напомним, что и без этого Крым испытывает небывалые проблемы с водоснабжением – в январе пересохло Аянское водохранилище, которое питало жителей всего Симферополя.

Хотя на полуострове и идут дожди, водный баланс не восстанавливается, потому что последние пять лет в Крыму выпадало 70% годовой нормы осадков.

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