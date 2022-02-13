Украинец пытался вывезти в Россию четверых детей

Сотрудники полиции доставили мальчиков 4, 7, 10 лет и 9-летнюю девочку в медучреждение. Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области полицейские обнаружили мужчину, который пытался незаконно вывезти детей в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковщины.

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После ссоры с сожительницей 34-летний житель Днепропетровщины пытался вывезти четырех детей от 4 до 10 лет на Россию через Харьковскую область. О подозрительных перемещениях вблизи государственной границы поздно вечером в четверг, 10 февраля, пограничникам сообщил житель села Гранов. Пограничники действительно задержали мужчину и четырех детей в 20 метрах от границы с Россией. Мужчина сказал, что он отец детей, однако никаких документов, удостоверяющих его отцовство, при себе не имел.

Как оказалось, мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сотрудники полиции доставили мальчиков 4, 7, 10 лет и 9-летнюю девочку в медучреждение. Сейчас дети переданы представителям службы по делам детей Днепропетровской области.

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