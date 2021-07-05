Украинец жестоко расправился с бывшей в Днепре – на женщине нет живого места

Виновник ДТП бросил машину, на которой сбил бывшую возлюбленную, через несколько кварталов. Фото: скриншот
В Днепре мужчина на легковушке жестоко отомстил своей бывшей – сбил женщину, когда та переходила дорогу.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Юлия Сухаревская.
Как рассказывают очевидцы, злоумышленник и не думал тормозить – сначала он сбил потерпевшую, а потом сдал назад и переехал двумя колесами. Машину он оставил в нескольких кварталах от места происшествия.
Пострадавшую срочно прооперировали – сейчас женщина в реанимации на аппарате ИВЛ.
"Есть ушиб мозга тяжелой степени, перелом плечевой кости, разрыв печени, переломы ребер. Несколько часов параллельно продолжались две операции, и угроза жизни сохраняется", – говорит заместитель медицинского директора Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Юрий Скребец.
Впоследствии выяснилось, что водитель и 45-летняя потерпевшая – бывшие сожители. Одна из версий – его месть за разрыв отношений.
Полицейские уже открыли производство из-за покушения на убийство.
"Сейчас принимаются все меры для установления местонахождения и задержания мужчины, который был за рулем транспортного средства. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы", – заявила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Алина Стадник.
Напомним, ранее в этом месяце в Днепре столкнулись два автомобиля – в результате одно из транспортных средств загорелось, погибла девушка.
А в апреле в Днепре пьяный водитель автомобиля Suzuki сбил женщину и попытался скрыться с места аварии.
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