Украинец жестоко расправился с бывшей в Днепре – на женщине нет живого места

Потерпевшей вели две операции одновременно – у нее ушиб мозга тяжелой степени, перелом плечевой кости, разрыв печени и переломы ребер

Виновник ДТП бросил машину, на которой сбил бывшую возлюбленную, через несколько кварталов. Фото: скриншот

В Днепре мужчина на легковушке жестоко отомстил своей бывшей – сбил женщину, когда та переходила дорогу.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Юлия Сухаревская.

Как рассказывают очевидцы, злоумышленник и не думал тормозить – сначала он сбил потерпевшую, а потом сдал назад и переехал двумя колесами. Машину он оставил в нескольких кварталах от места происшествия.

Пострадавшую срочно прооперировали – сейчас женщина в реанимации на аппарате ИВЛ.

"Есть ушиб мозга тяжелой степени, перелом плечевой кости, разрыв печени, переломы ребер. Несколько часов параллельно продолжались две операции, и угроза жизни сохраняется", – говорит заместитель медицинского директора Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Юрий Скребец.

Впоследствии выяснилось, что водитель и 45-летняя потерпевшая – бывшие сожители. Одна из версий – его месть за разрыв отношений.

Полицейские уже открыли производство из-за покушения на убийство.

"Сейчас принимаются все меры для установления местонахождения и задержания мужчины, который был за рулем транспортного средства. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы", – заявила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Алина Стадник.

Напомним, ранее в этом месяце в Днепре столкнулись два автомобиля – в результате одно из транспортных средств загорелось, погибла девушка.

А в апреле в Днепре пьяный водитель автомобиля Suzuki сбил женщину и попытался скрыться с места аварии.