Украинские села на грани вымирания. В Винницкую область зовут жителей (видео)

Ежегодно с карты Украины исчезает около двух десятков деревень, там просто не остается людей. Старые умирают, а молодые едут в города, потому что не видят перспектив

Дом, который продается в селе Безводное. Фото: скриншот

Почти пять тысяч сел по всей Украине сейчас на грани вымирания, так как там не хватает жителей. По этой причине в Винницкую область приглашают потенциальных обитателей – продают дома под беспроцентную рассрочку, сдают дома с хозяйством и даже дают жить бесплатно.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

В селе Безводное дома стоят от 5-ти тысяч до 100. Здесь большие огороды и удобства внутри. Село идеально подходит для выращивания экологически чистых овощей и фруктов. А снять дом можно за сто гривен в сутки.

Хозяин одного из таких домов продает его за 50 тысяч вместе с большим приусадебным участком. В доме три просторные комнаты. Во дворе гараж, сарай и кухня. Таких домов здесь около двух сотен.

Читайте также: Без аптеки и транспорта: на Закарпатье три села отрезало от цивилизации из-за бездорожья

Реклама

"Мы бы хотели, чтобы наше село продолжало жить, то есть желательно, чтобы это были и многодетные семьи, и семьи с детьми, мы и не против переселенцев, если бы они тоже вкладывали какую-то работу в развитие нашего села", – сказал староста села Владимир Бойко.

А в соседнем селе Оксановка жить в пустых домах можно бесплатно. Главное – ухаживать за домом.

Здесь всего 40 жителей и они мечтают возродить село. Развивают зеленый туризм, возрождают старинные рецепты украинских блюд и приглашают к себе всех путешественников.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области перегруженные тяжеловозы рушат дома.

Также напомним, в Хмельницкой области волки держат в страхе жителей четырех сел.