Украинские военные угомонили российских снайперов: что произошло на передовой

Противник снова бросил в бой снайперов, но получил по зубам и успокоился

На Донбассе не утихает вражеский огонь. Сегодня боевики один раз атаковали украинских военных, но нарвались на ответный огонь.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные оккупационные войска осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск.

Реклама

На обстрелы противника украинские воины открыли огонь в ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК оповестили представителей ОБСЕ. Боевых потерь у ВСУ нет.

Как сообщали новости "Сегодня", основные события вчера разворачивались под Горловкой. По данным Генштаба ВСУ, боевики вообще открыли огонь по своим позициям с целью обвинить украинскую армию в обстрелах и применении тяжелого вооружения. Стало известно, что за субботу было уничтожено 9 боевиков.

Также за вчерашний день боевики обстреляли еще и мирных жителей. В штабе ООС отметили, что противник семь раз нарушил режим прекращения огня.