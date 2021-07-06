Украинский язык "сломал" одесских депутатов. Осторожно – очень грустное видео

На городских избранников Одессы просто жалко смотреть, когда они пытаются говорить на государственном языке

Заседание Одесского горсовета / коллаж "Сегодня"

В Сети разместили видео с отрывком с заседания Одесского городского совета, где местные депутаты практически безуспешно пытаются говорить на государственном языке.

В частности очень грустный эпизод опубликовал один из местных телеграм-каналов.

По видео складывается впечатление, что городские избранники просто боятся украинского языка – они жутко запинаются, а моментами и вовсе надолго замолкают посреди выступления.

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Не известно, всегда ли так "бодро" проходят заседания Одесского горсовета, но сессия в понедельник, судя по всему, длилась долго и депутаты так ничего и не решили.

Напомним, в Виноградове Закарпатской области ребенка отказались принимать в детский сад из-за того, что родители не знают венгерского языка. Для выяснения деталей скандала в области создали специальную комиссию.

Тем временем футболисты национальной сборной Украины после критики за интервью на русском языке перешли на украинский, и у них это очень неплохо получилось.

Мы также писали, что в конце прошлого года СБУ открыла уголовное производство по факту государственной измены из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатской области.