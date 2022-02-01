Украину накроет мокрый снег – прогноз погоды на неделю

Погода в Украине будет холодной. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине на этой неделе будет снежной, а иногда и дождливой. Но в первый день последнего месяца зимы синоптики прогнозируют преимущественно сухую и солнечную погоду.

Об этом сообщают Факты.

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1 февраля снег будет идти только на западе – в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях, а на юге в Одесской области прогнозируется дождь. В остальных регионах предполагается сухая и солнечная погода.

На севере, западе, востоке и в центре дневная температура воздуха составит от -1 до +3 градусов, ночная – от -2 до -6 градусов.

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Погода в Украине 1 февраля. Карта

2 февраля осадков не будет только на севере и в центре – в Черкасской и Винницкой областях. На западе и востоке будет идти снег, мокрый снег и мокрый снег с дождем.

На севере температура воздуха днем составит -3 градуса, на западе и в центре будет до +1 градуса.

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Погода в Украине 2 февраля. Карта

3 февраля синоптики прогнозируют дождь со снегом на востоке. На юге ожидается дождь. В остальных регионах будет переменная облачность.

На севере температура воздуха днем составит -3 градуса, а ночью -8. На западе и в центре будет до +1 градуса. На востоке столбики термометров поднимутся до +3 градусов.

Погода в Украине 3 февраля. Карта

4 февраля возможен мокрый снег на западе. На остальной территории день пройдет без существенных осадков. На севере днем будет до -7 градусов, а ночью до -11. В центральных областях и на востоке прогнозируют до -6, а на западе до -4 градусов. На юге температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Погода в Украине 4 февраля. Карта

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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