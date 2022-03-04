Украину ждет второй "Чернобыль"? Что будет, если оккупанты взорвут Запорожскую АЭС

На Запорожской АЭС начался пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли энергоблоки Запорожской АЭС, в результате начался пожар. Если же оккупантам придет в голову взорвать атомную электростанцию, последствия коснутся прежде всего России. Волна может дойти аж до Урала.

Об этом рассказала "Сегодня" независимый эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная.

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Как защищены АЭС?

Она объяснила, что любая атомная станция имеет системы физической защиты от нарушителей. Это не только периметр с забором.

"Есть масса средств, которые не позволят добраться к реакторному залу. В 2012 году вокруг АЭС были выставлены системы противовоздушной обороны", – отметила эксперт.

Что будет, если ее взорвать?

Мы брали комментарий у эксперта еще 22 февраля, до начала вторжения. В тот день Кошарная сказала, что надеется, что военные "не идиоты, чтобы открывать огонь по объектам АЭС". Но если это все-таки случится, последствия будут ужасные.