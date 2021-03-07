"Укрзализныця" прекращает продажу билетов на Закарпатье из-за красной зоны карантина

До 8 марта все поезда курсируют по расписанию

Из-за введения жесткого карантина на Закарпатье, где будут действовать ограничения красной карантинной зоны, "Укрзализныця" прекращает продажу билетов в область.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С 8 марта и до конца действия усиленного карантина продажу билетов приостановят. Будут также и ограничения на посадку и высадку пассажиров, которые приобрели билеты на даты после 9 марта включительно.

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Отмечается, что до 8 марта все поезда курсируют по расписанию.

А для того, чтобы вывезти из карантинной зоны около 2,1 тысячи человек с билетами, "Укрзализныця" планирует назначить специальные рейсы.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков заявил, что ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Если количество больных будет расти такими же темпами, в больницах скоро не останется мест. Также недавно Минздрав назвал области, где число госпитализаций с COVID-19 зашкаливает.