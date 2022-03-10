Улицы усеяны трупами, город похож на руины. Во что оккупанты превратили Мариуполь – видео

Как выглядит Мариуполь во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь, в городе практически нет связи и коммуникаций, а улицы усыпаны обломками бомб, домов и телами погибших. Защитник Мариуполя с позывным "Калина" показал, как выглядит город после двух недель войны РФ против Украины.

Видео опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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Автор видео сказал, что сейчас город во враждебном окружении. Оккупанты ведут обстрелы в режиме 24/7.

"Погибших не могут убирать с улиц. Тела лежат повсюду. Разбомбленный родильный. Голод. Нехватка лекарства. Но город сопротивляется", - написал Цаплиенко.

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Ситуация в Мариуполе

Днем 9 марта российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен.

В полиции Донецкой области сообщили, что пострадали роженицы и персонал. Число погибших и пострадавших устанавливается.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал оккупантов, которые ударили по роддому, тварями и пообещал им совсем другую войну после этого инцидента.

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Вскоре в МИД РФ проговорились – удар по роддому в Мариуполе был не случайным. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявлила, что там "устроили огневые позиции". Захарова на брифинге назвала этих женщин нацбатами, а места для рождения детей — огневыми позициями