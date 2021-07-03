Умер после вакцинации препаратом Pfizer в Винницкой области. Что говорят медики

Появились новые подробности о состоянии здоровья умершего мужчины. Врачи говорят, что ранее он не ходил по больницам

У других пациентов, которые получили прививки из того же флакона, жалоб нет. / Фото: Flickr

Винницкие медики прокомментировали смерть 47-летнего местного жителя, который умер после вакцинации препаратом Pfizer.

"Как раз сейчас идет вскрытие, результаты которого, очевидно, будут известны к утру воскресенья (4 июля – ред.). Вакцинация этого мужчины состоялась в 13:42, стало плохо ему в 18:00. Что касается симптомов, то я бы не сказала, что это реакция на вакцинацию. Прививка была для этого мужчины первой", – рассказала "Сегодня" директор департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой облгосдминистрации Ольга Задорожная.

По предварительной информации медиков, ранее умерший мужчина не обращался к медикам за помощью.

"Он был абсолютно необследованным", – сказала Задорожная.

Читайте также: Украина запускает COVID-сертификаты. Смогут ли путешествовать в ЕС привитые CoronaVac украинцы

Также, по ее словам, работа мужчины не была связана с вредным производством.

"Флакон вакцины использовался на шестерых человек. У пяти человек, которые были привиты из этого же флакона, никакой реакции не было. Всего же на предприятии были вакцинированы 135 человек, никаких реакций больше ни у кого не было", – уточнила Задорожная.

Ранее мы сообщали, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.

Также напомним, в Киеве открыли мини-центры вакцинации.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске: