Умерла мгновенно: под Харьковом молодая девушка попала под поезд

Случилось это сегодня, 19 октября / Коллаж "Сегодня"
В поселке Песочине под Харьковом поезд "Львов – Бахмут" сбил девушку. Из-за полученных травм она умерла на месте. Ей было 19 лет.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
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Инцидент случился сегодня, 19 октября. Полиция получила вызов, что на железнодорожном перегоне "Люботин – Новая Бавария" поезд сбил девушку. От полученных травм 19-летняя жительница Песочина погибла на месте.
"Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений. В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, все обстоятельства трагедии выясняются", – сообщили в полиции.
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Вчера, 18 октября, в городе Смила Черкасской области ученица 9 класса попала под поезд. Девочка шла в школу. Железнодорожный путь 9-классница переходила в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов.
Предварительно у ребенка диагностировали:
- открытую черепно-мозговую травму,
- перелом костей черепа,
- ушиб головного мозга,
- переломы обеих предплечий.
Ранее мы писали:
- Во Львовской области 18 вагонов грузового поезда Клепаров – Батево сошли с рельсов и перевернулись. Поезд перевозил щебень и железную руду.
- Под Киевом поезд сошел с рельс. Из-за аварии снесло опоры контактной сети – на месте работала ремонтная бригада.