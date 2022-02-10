Умерла жена Кернеса – подробности

В Харькове умерла Яна Кернес / Фото: Коллаж: Сегодня

Умерла жена старшего сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Ее звали Яна.

Об этом ее муж Кирилл Кернес сообщил в Facebook.

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Супруги прожили в браке 16 лет.

"Возлюбленная, ты стремительной кометой пронеслась через мою жизнь. Оставив по себе две яркие звезды – наших замечательных детей. Ты согревала и воодушевляла меня прекрасных 16 лет. Ты была моей величайшей мечтой и страстной любовью. Это горькое слово – была..." – написал он.

Как сообщают в СМИ, женщина долго болела.

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Что известно о семье

У Кирилла Кернеса и Яны осталось двое детей – дочь Кира и сын Лука. О других деталях личной жизни семьи информации немного.

Известно, что Яна Кернес работала нотариусом, а ее муж ранее занимал должность первого замдиректора КП "Харьковское городское бюро технической инвентаризации".

Также, судя по декларации Кирилла Кернеса, которую он подавал в 2021 году как депутат облсовета от блока "Успешный Харьков", указывается, что в его собственности находятся две квартиры и нежилые помещения в Харькове, у супруги Яны – три квартиры, также в Харькове.

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